Meeting à Paris en soutien aux prisonniers politiques en Tunisie

Le Centre pour le respect des libertés et des droits en Tunisie (CRLDHT), association tunisienne basée à Paris, appelle à un meeting citoyen de solidarité avec les prisonniers politiques et d’opinion en Tunisie, le mardi 16 décembre 2025 à 19 heures à la Bourse du Travail (Rue Château d’eau, Paris, Métro République).

Le meeting, mis sous le slogan «L’opposition n’est pas un crime. La solidarité internationale s’impose», est organisé avec le soutien et la présence de responsables de la société civile française et internationale (associations, partis politiques et syndicats), indique le CRLDHT. Son objectif principal : «témoigner collectivement de la répression qui frappe depuis 2023 les voix libres, la société civile, les médias, les avocat·e·s, les blogueurs et les syndicalistes.»

«Depuis 2023, la Tunisie subit une répression sans précédent. Les premières arrestations massives dans l’affaire dite du “complot contre la sûreté de l’État” ont ouvert la voie à une stratégie visant à criminaliser la dissidence et à soumettre la justice aux injonctions du pouvoir.

«Le 27 novembre 2025, cette dérive atteint son paroxysme : le tribunal d’appel prononce 824 années de prison en quelques heures, sans accusés, sans défense, sans procès réel. Un verdict politique.

«Depuis, la machine répressive s’emballe : Maître Ayachi Hammami, arrêté pour avoir dénoncé l’arbitraire ; Chaïma Issa, militante et journaliste, arrêtée en pleine manifestation ; Néjib Chebbi, 81 ans, figure historique de l’opposition, arrêté à son tour ; ainsi que des activistes, blogueurs, journalistes, avocats, syndicalistes et membres de la société civile.

«En parallèle, le pouvoir a entrepris de mettre au pas la justice, d’étrangler les libertés publiques, de réduire l’espace médiatique et d’intimider toutes les organisations indépendantes», lit-on dans le communiqué annonçant le meeting.