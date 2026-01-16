Tunisie | Alerte météo : L’ONSR appelle à la vigilance

L’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR) a appelé, ce vendredi 16 janvier 2026, à la prudence sur les routes, en raison d’une dégradation météorologique attendue en soirée.

L’Observatoire rappelle aux usagers de la route de réduire la vitesse et de respecter les distances de sécurité, d’allumer les feux de croisement et de porter la ceinture et d’éviter les dépassements dangereux.

La même source indique par ailleurs que les conditions de visibilité et d’adhérence risquent de se détériorer rapidement lors des épisodes orageux.

Notons que cette nuit sera marquée par des averses orageuses parfois intenses, notamment sur le Grand Tunis, le Nord-Ouest, Zaghouan, Béja et le nord de Siliana.

Les cumuls de pluie pourraient atteindre 20 à 40 mm, accompagnés de chutes de grêle et de rafales de vent dépassant les 70 km/h selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Y. N.