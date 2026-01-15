SOCIETETunisie

Mules transportant de l’héroïne | Des peines allant jusqu’à 20 ans de prison

15 janvier 202615 janvier 2026
Le tribunal de première instance de Tunis a condamné quatre membres d’un réseau international de trafic de drogue à des peines allant de 15 à 20 ans de prison.

Les prévenus, dont un étranger, avaient été arrêtés à l’aéroport de Tunis-Carthage en provenance d’Europe lors d’un contrôle de la douane et de la police des frontières.

La fouille et les investigations avaient permis de révéler qu’ils transportaient 420 capsules d’héroïne dissimulées dans leurs intestins.

Ce verdict a été prononcé mardi 13 janvier 2026 alors que d’autres suspects font l’objet de mandats de recherche.

Y. N.

