Gafsa | Un « Omda » arrêté en flagrant délit de corruption

Les agents de la police judiciaire de Gafsa ont interpellé, ce vendredi 16 janvier 2026, un « Omda » (sous-délégué) en flagrant délit de corruption.

Selon une source sécuritaire citée par Mosaïque FM, le concerné a été surpris alors qu’il recevait une somme estimée à plus de 10.000 dinars de la part d’un citoyen à qui il avait promis d’intervenir pour faire un recrutement au sein d’une institution publique en lui demandant ladite somme d’argent.

L’opération a été déclenchée suite à une plainte déposée par le citoyen, ajoute la même source.

Le Parquet près le tribunal de première instance de Gafsa a ordonné la mise en détention du responsable et la poursuite de l’enquête.

Y. N.