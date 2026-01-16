Lancement du projet MedProact à Zarzis et Monastir

L’Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM) organise le lancement officiel du projet MedProactet annonce la création du Groupe de travail local pour l’adaptation au changement climatique (LoCA) à Zarzis, et ce le 20 janvier 2026, au Centre de formation professionnelle à la pêche de Zarzis. Face au réchauffement climatique, il s’agit de trouver et mettre en œuvre des solutions sur le terrain pour un littoral tunisien résilient.

Le projet MedProact (Actions pilotes méditerranéennes pour l’adaptation au changement climatique) est une initiative de coopération transnationale financée par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg Next Med, avec une contribution de 2,5 millions d’euros.

Son objectif central est de renforcer la résilience des écosystèmes marins et des communautés côtières en Méditerranée face aux effets du changement climatique et aux pressions anthropiques croissantes

Des opérations concrètes seront déployées sur plusieurs sites en Tunisie, en Italie, en Turquie, et en Jordanie. Elles concerneront notamment la réhabilitation d’habitats sous-marins comme les prairies de posidonie et les bancs coralliens, la surveillance et le contrôle des espèces envahissantes, ainsi que l’accompagnement de la pêche face aux nouveaux défis environnementaux.

Ce projet européen a réuni 6 partenaires principaux et 8 partenaires associés. Les partenaires principaux sont

Legambiente (Italie, chef de file), l’Université de Sienne (Italie), le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes – Institut agronomique méditerranéen de Bari (Italie), l’Institut national des sciences et technologies de la mer (Tunisie), l’Université de Jordanie, l’Institut méditerranéen de recherche, de production et de formation (Turquie) et l’Université de Sousse (Tunisie).

L’INSTM) collabore étroitement avec ces partenaires associés tunisiens, dont l’Association de Zarzis pour le développement durable et la coopération internationale (ADDCI) et l’association Monastir Living Lab.

Au sein du consortium, l’INSTM assure le leadership du lot de travail 5 (WP5), dédié au renforcement des capacités d’adaptation au changement climatique dans les zones côtières par l’implication des communautés locales.

«La réunion de lancement du projet sera l’occasion de présenter en détail les missions, les objectifs et les zones d’interventions pilotes en Tunisie, notamment à Monastir et Zarzis. Elle permettra également des échanges fructueux avec les nombreuses parties prenantes concernées dans la région. Ce lancement marque le début d’un travail collectif en adoptant une approche participative essentielle pour faire face aux impacts des changements climatiques sur notre littoral», a déclaré Dr. Sana Ben Ismail, la coordinatrice du projet MedProact à l’INSTM.