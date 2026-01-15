« Chadha Haj Mbarek est libre : Une victoire, mais le combat continue » (CRLDHT)

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) a salué la libération de la journaliste Chadha Haj Mbarek, après plus de deux années de détention.

Le CRLDHT affirme être soulagé estimant que la détention de la journaliste dans le cadre de l’affaire dite Instalingo était injuste : « Chadha n’aurait jamais dû être arrêtée. Elle a été victime de l’instrumentalisation de la justice, de l’acharnement de l’appareil sécuritaire, et d’un climat répressif visant à faire taire les voix libres dans le pays ».

La même source a par ailleurs rappelé l’état de santé de Chadha Haj Mbarek et les deux tumeurs malignes qui lui ont été diagnostiquées alors qu’elle était en prison , considérant que sa situation a été aggravée par les conditions de sa détention.

Dans son communiqué, le Comité pour le respect des libertés a de nouveau exprimé son soutien aux détenus politiques et à tous ceux qui sont incarcérés pour leurs idées, leurs combats ou leur engagement.

« Tant que la justice reste un instrument de vengeance, elle n’apportera ni vérité, ni apaisement, ni légitimité. Tant que des journalistes sont traités comme des criminels, la liberté reste un slogan vidé de sens », ajoute encore le CRLDHT en affirmant que le combat continue.

Rappelons que la journaliste a été condamnée en première instance à cinq ans de prison dans le cadre de l’affaire Instalingo. Sa peine a été réduite à deux ans avec sursis par la Cour d’appel de Tunis.

Y. N.