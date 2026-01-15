Corps retrouvé dans le canal Medjerda | Un 2e suspect arrêté

Les agents de la garde nationale ont interpellé un deuxième suspect dans l’affaire de la découverte du corps d’un jeune homme dans le canal Medjerda.
Cette arrestation intervient suite à l’ouverture d’une enquête pour meurtre ouverte, lundi dernier, après la découverte du corps portant des coups et des blessures, affirme une source sécuritaire citée par Diwan FM.
Il est à noter que les unités de sécurité avaient déjà arrêté, au tout début de l’enquête, un voisin de la victime, qui est toujours en détention.
Pour rappel, le 4 janvier, la victime ne donne plus de signes de vie à sa famille qui a alerté la police d’une disparition inquiétante. Des recherches sont menées et le 12 janvier, le corps est découvert dans le canal de Medjerda, présentant des traces de violence.
