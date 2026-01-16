«Les Fugueuses» remporte le grand prix au Festival du théâtre arabe

La pièce « Les Fugueuses », texte, scénographie et mise en scène de Wafa Tabboubi, produite par le Théâtre national tunisien, présentée le mercredi 14 janvier 2026 dans le cadre de la compétition officielle du Festival du Théâtre Arabe, a remporté le Prix Cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi du meilleur spectacle théâtral arabe.

Les Fugueuses (Texte, scénographie et mise en scène : WafaTaboubi – Co-production du Théâtre National Tunisien et Fabula prod )



Assistanat : Abir Gomri

Interprétation : ‎Fatma Ben Saidane, Mounira Zakraoui, Oussema Hnaini , Oumaima Bahri , Lobna Noomene, Sabrine Omar

Assistante à la mise en scène : Abir Goumri

Conception de musique : Heni Belhamadi

Conception Costumes : Ghassen Douissa

Régie son : Heni Belhamadi & Mohamed Hedi Touti

Régie lumière : Fayçal Salah

Régie plateau : Lotfi Jebali

Costumes : Marwa Mansouri

Régie de production : Adnen Abidi

Chargée de production : Fatma Marsaoui

Direction Artistique : Hajer Toumi

Traduction en Français : Moez Awled Ahmed

Fable

Une station… un jour ordinaire… cinq étrangères et, leur sixième, un homme.

Tous en attente d’un … fait ordinaire qui se reproduit de manière régulière.

Mais ce qui est attendu tarde à venir… un événement ordinaire et régulier.

Les autres sont rentrés chez eux… une réaction normale et prévisible

Mais nos six inconnus, eux sont restés … une réaction normale et prévisible.

Ils ne sont pas rentrés… car ils ne sont pas habitués à ce qu’ils le fassent.

Bien que leurs chemins divergent, ils s’accordent à marcher ensemble,

laissant derrière eux la détresse de l’attente vers un imaginaire plus vaste ..

Une attente plus grande…plus profonde, faite de peur et de douleur……

Ils changent de pas, espérant changer de destin…Mais ils se perdent…et le doute s’installe.

Le doute de l’existence, du vide, du comment, du pourquoi, du quand et de l’après.

Il y’aura quoi après ? ……pourquoi ne vient-il pas et pourtant ……ce qui est certain …..C’est qu’ils ne rebrousseront pas chemin.