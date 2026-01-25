Tunisie | Dernières nouvelles de prison du juge Ahmed Souab

En plus de ses problèmes de santé en lien avec sa pathologie cardiaque, Me Ahmed Souab fait face, à l’intérieur de sa cellule de la prison de Mornaguia, aux problèmes que rencontrent les siens et notamment son épouse pour gérer ses besoins élémentaires de prisonnier et ceux de sa famille, hors des murs de la prison.

Sans entrer dans les détails des graves accusations portées contre l’ancien juge administratif et qui ont pour origine des déclarations médiatiques qu’il avait faites, en sa qualité d’avocat, sur l’affaire dite du complot contre l’Etat où sont poursuivis certains de ses clients, il est tout de même étonnant que les autorités n’aient pas daigné autoriser son épouse à disposer d’une partie de sa pension de retraite pour subvenir à ses propres besoins, ainsi qu’à ceux de son époux en prison et de sa fille, étudiante en Turquie.

C’est ce que vient de nous apprendre Mongi Souab, le frère cadet d’Ahmed, qui ajoute que Mme Souab sollicite cette autorisation depuis des mois et essuie encore un refus. Inexplicablement, car il s’agit d’un droit reconnu par la loi.

Mme Souab sollicite aussi une procuration pour pouvoir vendre la voiture de son époux, comme il le lui a lui-même demandé, afin de réunir un peu d’argent pour subvenir aux besoins de la famille. Et elle n’arrive pas, non plus, à avoir cette procuration, qui est également un droit.

Rappelons qu’Ahmed Souab, qui aura bientôt 70 ans, prend quotidiennement une dizaine de médicaments et qu’il a eu récemment des ennuis de santé, notamment un saignement inexplicable du nez. Il garde malgré tout le moral et aimerait voir fixée bientôt la date de son procès en appel, dans l’espoir de se voir blanchi de l’accusation de « terrorisme » (sic !) portée contre lui et que tous ceux qui le connaissent ont du mal à expliquer et encore moins à admettre.

I. B.