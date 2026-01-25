Vers une hausse des exportations de l’huile d’olive tunisienne vers la Jordanie

Le président-directeur général du Centre de promotion des exportations (Cepex), Mourad Ben Hassine, a révélé que la Jordanie s’oriente vers l’octroi de licences d’importation pour des quantités supplémentaires d’huile d’olive tunisienne, afin de répondre aux besoins du marché jordanien.

Lors d’un séminaire virtuel organisé par la mission commerciale à Amman, Ben Hassine a confirmé que cette mesure s’inscrit dans le cadre des dispositions exceptionnelles prises par le Royaume hachémite pour compenser la pénurie de récoltes locales due aux conditions climatiques difficiles.

Hichem Neji, directeur du bureau de représentation du Cepex à Amman, a annoncé que des contrats ont été signés pour la fourniture d’environ 3 000 tonnes d’huile d’olive tunisienne à la Jordanie dans une première phase, suite aux visites de terrain effectuées par plus de 40 fournisseurs jordaniens sur les sites de production tunisiens depuis novembre 2025.

Naji a prédit une forte hausse des exportations entre fin janvier et début février 2026, en raison de la demande croissante des Jordaniens pour les produits tunisiens.

Dans ce contexte, l’ambassadrice de Tunisie à Amman, Moufida Zribi, a souligné que cette coopération va stimuler les exportations nationales et renforcer les relations économiques bilatérales, notant que les échanges de visites entre hommes d’affaires ces dernières années ont ouvert la voie à renforcer la présence de l’huile d’olive tunisienne dans les habitudes alimentaires du consommateur jordanien, soutenue par d’importantes campagnes promotionnelles via les médias et les plateformes de médias sociaux.

Par ailleurs, les participants au séminaire, qui réunissait une cinquantaine d’entreprises exportatrices tunisiennes, ont abordé les aspects techniques et juridiques des mécanismes d’exportation. Les procédures réglementaires adoptées par les autorités jordaniennes et les spécificités de la plateforme numérique dédiée aux entreprises autorisées à importer, ont été explicitées.

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du programme de promotion spécial du secteur oléicole pour 2026, vise à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays.

Mourad Ben Hassine a conclu la réunion en appelant à un renforcement des efforts de promotion et au développement de partenariats avec les acteurs économiques jordaniens.

Il a souligné que la qualité tunisienne s’impose désormais comme un choix de premier ordre sur des marchés prometteurs, ce qui nécessite une participation accrue aux salons internationaux spécialisés afin d’attirer davantage d’investissements et de commandes commerciales, indique un communiqué de presse du Cepex.