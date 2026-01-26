Abdelkarim Harouni en grève de la faim depuis jeudi dernier

Le président du Conseil de la Choura d’Ennahdha et ancien ministre du Transport Abdelkarim Harouni est en grève de la faim depuis jeudi dernier, annonce son parti ce lundi 26 janvier 2026.

En détention depuis septembre 2023, Abdelkarim Harouni a décidé d’entrer en grève de la faim en guise de protestation après qu’il ait été interdit d’assister aux funérailles de sa belle‑mère.

Dans son communiqué, le parti islamiste a fermemenr dénoncé cette interdiction, qu’elle considère « contraire aux pratiques couramment admises lors de telles cérémonies familiales douloureuses ».

Par ailleurs Ennahdha a manifesté son inquiétude pour l’état d’Abdelkarim Harouni, qui souffre déjà de problèmes de santé, selon la même source

Pour rappel, Abdelkarim Harouni est poursuivi pour abus de fonction et corruption financière et administrative en lien avec des transactions dites douteuses et qui avaient été conclues entre une des sociétés de l’homme d’affaires Mohamed Frikha.

Y. N.