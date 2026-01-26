L’Étoile du Sahel engage des poursuites contre un journaliste

L’Étoile sportive du Sahel (ESS) a annoncé, ce lundi 26 janvier 2026, le lancement de procédures judiciaires à l’encontre du journaliste Sami Akrimi.

Dans son communiqué, le club phare du Sahel précise qu’il reproche au chroniqueur des propos tenus lors de l’émission TFOOT sur la chaîne Tunisna TV, diffusée le dimanche 25 janvier.

La direction de l’ESS qualifie ces déclarations d’« irresponsables » et considère qu’elles « portent atteinte à la dignité et au prestige du club» .



La même source a fait savoir que les enregistrements ont été authentifiés par ses services juridiques et que la procédure a été officiellement entamée ce matin, tout en réaffirmant sa volonté de « poursuivre systématiquement toute personne portant atteinte à l’image du Étoile sportive du Sahel» .