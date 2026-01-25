La construction navale emploie 20 000 personnes en Tunisie

Le port de pêche de Jarzouna (Bizerte) a vu, samedi 24 janvier 2026, l’inauguration de trois bateaux de pêche modernes, fabriquées localement à partir d’acier de haute qualité et qui prouvent le niveau de développement de l’industrie de la construction navale en Tunisie et sa compétitivité sur les marchés internationaux.

Ces nouveaux bateaux ont entre 21 et 30 mètres de longueur et 7,5 mètres de largeur, tandis que leur capacité de chargement totale atteint entre 80 et 90 tonnes, ce qui leur permet de renforcer la flotte nationale de pêche et de s’orienter vers l’exportation.

Le directeur général des industries manufacturières au ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, Fathi Sahlaoui, a souligné l’expertise tunisienne en matière de fabrication et d’exportation de navires de cette taille, ainsi que la volonté du gouvernement de développer la compétitivité dans ce secteur.

Sahlaoui a déclaré à Diwan FM que le secteur de la construction navale en Tunisie est devenu un pilier économique important, comprenant 50 établissements industriels spécialisés, en plus de 500 ateliers traditionnels, et fournissant plus de 20 000 emplois, dont 12 700 directs dans la conception, la fabrication, la réparation, l’entretien et la logistique.

Le responsable du ministère de l’Industrie a révélé que la production nationale annuelle s’élève actuellement à environ 2 000 navires, pour des exportations évaluées à 500 millions d’euros, soulignant l’ambition de l’État de créer 5 000 emplois supplémentaires et de doubler les exportations dans la période à venir en soutenant les petites et moyennes entreprises du secteur.

