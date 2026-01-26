Nouvelle condamnation à la prison ferme pour Rached Ghannouchi

Rached Ghannouchi, président du parti islamiste Ennahdha, a été visé par une nouvelle condamnation à la prison ferme, ce lundi 26 janvier 2026.

Poursuivi pour financement étranger en sa qualité de représentant légal du parti qu’il préside, Rached Ghannouchi a été condamné à une peine de trois ans ferme par la sixième chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière, près le tribunal de première instance de Tunis

Il a également été condamné à verser une amende de 45 000 dinars, correspondant à la valeur du financement litigieux.

