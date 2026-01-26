DiMed-Tunisie | L’action citoyenne pour un futur plus inclusif et solidaire

La DiMed a rencontré deux figures engagées de la société civile tunisienne : Jan Goossens, directeur artistique de l’Art Rue, et Lotfi Hammadi, fondateur de Wallah We Can.

Leur point commun ? L’action citoyenne pour bâtir un futur plus inclusif et solidaire.

L’Art Rue fondée en 2007 par les chorégraphes Selma et Sofiane Ouissi, défend une culture accessible, ouverte sur la ville et sur ses habitants. Avec Wallah We Can, Lotfi Hammadi mobilise les jeunes autour de projets citoyens, solidaires et porteurs d’avenir.

Cette rencontre a été l’occasion de discuter de créativité, d’engagement et de la force du collectif pour construire un futur plus juste et plus inclusif. Une rencontre riche en idées pour construire la Méditerranée de demain !

Nadia HAI

Délégation interministérielle à la Méditerranée