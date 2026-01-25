Paris accueille un salon d’artisanat tunisien

La 17ᵉ édition du salon Tanit Artisanat se tiendra du 14 au 16 février 2026 aux Salons Hoche (9 avenue Hoche, Paris 8ᵉ), offrant aux visiteurs une véritable plongée dans l’artisanat, la culture et les traditions tunisiennes.

Cet événement annuel, devenu un rendez-vous incontournable pour la diaspora tunisienne et les amateurs de savoir-faire artisanal, propose une immersion dans une ambiance 100 % tunisienne. Les visiteurs pourront y préparer leurs achats pour le mois saint, découvrir des créations uniques et partager des moments de convivialité et de nostalgie.

Le salon est ouvert de 10h à 20h, avec entrée gratuite. Une occasion de célébrer l’identité et le patrimoine tunisien au cœur de la capitale française.