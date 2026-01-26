Tunis | Report de l’affaire de Marouane Mabrouk  

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière du tribunal de première instance de Tunis a décidé, ce lundi 26 janvier 2026, de reporter à une date ultérieure l’audience concernant le dossier déposé contre l’homme d’affaires Marouane Mabrouk.

Dans cette même affaire, liée à la levée par l’Union européenne du gel des fonds de l’homme d’affaires Marouane Mabrouk déposés dans les banques européennes, suite à un accord entre Bruxelles et Tunis, sont également cités l’ancien Premier ministre Youssef Chahed (en fuite), l’ancien directeur général d’Al Karama Holding, Adel Grar et l’homme d’affaires Mehdi Ben Gharbia (en détention), ainsi que d’anciens ministres, dont Mabrouk Korchid (en fuite).

Diwan FM a indiqué que le tribunal a rejeté la demande de liberté provisoire déposée par l’avocat de l’ancien PDG d’Al Karama Holding, demandée par ses avocats.

I. B.