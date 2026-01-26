Météo | Froid persistant, vents violents et pluies orageuses cette nuit

​Les conditions météorologiques restent instable sur l’ensemble du pays, indique l’Institut national de la météorologie, en annonçant des vents forts et des pluies orageuses pour cette nuit

​Le temps demeure froid avec un ciel souvent nuageux sur la plupart des régions, en particulier au nord, où des pluies temporairement orageuses sont attendues et qui seront accompagnées,sur les hauteurs de l’extrême nord, de chutes de grêle.

Des vents forts sont aussi prévus, et ils dépasseront temporairement les 80 km/h au Nord et au niveau des zones côtières est du pays, sachant qu’au Sud-Est les vents pourraient provoquer localement des tourbillons de sable et de poussière, entraînant une baisse significative de la visibilité, alerte la même source..

Quant aux températures, celles-ci vont varier entre 04 et 8°C sur les hauteurs de l’Ouest (Nord et Centre) et entre 8 et 13°C dans le reste des régions.

Y. N.