Grand Tunis | Risques de perturbations sur le réseau des transports ce week-end

En raison des conditions météorologiques instables, la Société des transports de Tunis (Transtu) indique que des perturbations temporaires sont à prévoir sur ses réseaux ce week-end.
Cette annonce fait suite aux alertes météo diffusées par l’Institut national de la météorologie (INM) prévoyant un temps pluvieux ce week-end marqué par des vents forts soufflant jusqu’à 120km/h.
Cela pourrait impacter les lignes de bus et l’ensemble du réseau ferroviaire (Métro léger et TGM), indique la Transtu qui a appelé ses agents à la plus grande vigilance et à la prudence pour garantir la sécurité des passagers.
Elle invite également les voyageurs à suivre de près les bulletins d’alerte officiels, sachant que les horaires habituels pourraient être ajustés en temps réel selon l’évolution de la situation météorologique sur le Grand Tunis.
Y. N.
