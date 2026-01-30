Sonia Dahmani | L’audience en appel reportée

La chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Tunis a décidé de reporter l’affaire visant l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani.

L’audience a été reportée au 3 avril prochain indique l’agence Tap, dans la soirée de ce vendredi 30 janvier 2026, sachant que Sonia Dahmani a comparu en état de liberté dans le cadre de cette affaire liée à ses déclarations sur le racisme en Tunisie et dans laquelle elle est poursuivie sue la base du décret 54 de 2022.

Pour rappel, Sonia Dahmani avait été arrêtée en mai 2024 avant d’obtenir une libération conditionnelle jeudi 27 novembre dernier.

Y. N.