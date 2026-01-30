Tunisie | Pluies et vents violents : ​La prudence est de mise ce samedi

​L’Institut national de la météorologie (INM) a émis un bulletin d’alerte ce vendredi 30 janvier 2026, annonçant une dégradation significative des conditions climatiques sur l’ensemble du pays à partir de demain.

Selon les prévisions de l’INM, la Tunisie s’apprête à traverser une nouvelle zone de turbulences météorologiques marquées par des vents puissants soufflant à 60 et 80 km/h, avec des rafales allant jusqu’à 110 km/h, particulièrement dans les gouvernorats du Grand Tunis, Bizerte, Béja, Jendouba, Nabeul, Zaghouan, Siliana, Le Kef, Kasserine, Kairouan et Sidi Bouzid.

Dans les zones montagneuses les rafales pourront même atteindre 130 km/h, selon la même source, qui alerte aussi sur des pluies d’abord au Nord avant de s’étendre localement vers le Centre.

​Dans ces conditions, les autorités recommandent la plus grande vigilance, notamment pour les usagers de la route en raison de la visibilité réduite et des risques de chutes d’objets ou d’arbres.

Il est conseillé de s’éloigner des zones basses susceptibles d’être inondées et de suivre l’évolution de la situation.

Y. N.