Appel à candidatures du challenge de l’innovation AgriTech4Tunisia

Les développeurs de solutions agri-tech pratiques et évolutives répondant aux principaux défis de l’agriculture et du marché tunisiens peuvent participer au challenge de l’innovation AgriTech4Tunisia. La date limite pour postuler est fixée au 12 février 2026.

Le challenge AgriTech4Tunisia est une initiative de l’Alliance de Bioversity International et du CIAT, à travers l’Accelerate for Impact Platform (A4IP).

Ce programme s’adresse aux innovateurs nationaux et internationaux qui développent des entreprises agritech en phase de démarrage disposant d’un produit minimum viable, idéalement validé par les utilisateurs finaux, et qui sont en train de lever des fonds au stade de l’amorçage ou de la pré-amorçage.

Les solutions doivent répondre à une demande clairement définie du marché, relever les défis agricoles locaux et apporter des avantages tangibles aux petits exploitants agricoles et aux autres acteurs de la chaîne de valeur.

Une cohorte de 20 équipes innovantes participera à un bootcamp entièrement financé en Tunisie, suivi d’un programme d’accélération sponsorisé de trois mois, combinant formation commerciale, assistance technique, accès direct aux investisseurs et mise en relation B2B avec des entreprises agroalimentaires.

Le programme se terminera par un Demo Day, un espace de réseautage où les équipes présenteront leurs solutions à des scientifiques, des experts du secteur, des entreprises agroalimentaires et des investisseurs, dans le but de catalyser les opportunités de tests pilotes et de débloquer des fonds.

Les équipes diplômées bénéficieront d’un soutien post-programme avec un accès exclusif à des événements de réseautage et à des alertes d’opportunités, des connexions facilitées avec des partenaires et l’accès aux plateformes d’innovation et à l’infrastructure scientifique du CGIAR.

Pour toute question, envoyez-nous un e-mail à info@agritechchallenge.org ou un message sur la communauté WhatsApp.

Si vous êtes un acteur de l’écosystème agritech, un centre de recherche ou un investisseur intéressé par ce programme, envoyez-nous un e-mail à innovations@cgiar.org