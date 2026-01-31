Lait infantile | Le Syndicat des pharmaciens rassure sur la sécurité des produits en officine

Face aux inquiétudes récentes concernant certains lots de lait pour nourrissons, le Syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (Spot) a tenu à rassurer l’opinion publique.

Dans un communiqué publié ce samedi 31 janvier 2026, l’organisation affirme que le lait distribué légalement dans les pharmacies tunisiennes est totalement sûr et de haute qualité.

Le Spot rappelle que l’ensemble des produits disponibles en officine, qu’il s’agisse de lait infantile, de compléments alimentaires ou de dispositifs médicaux, est soumis à un cadre législatif strict.

Ces produits font l’objet de contrôles rigoureux, avant et après leur mise sur le marché, sous la supervision directe du ministère de la Santé, affirme encore la même source.

La même source a par ailleurs renouvelé sa mise en garde contre l’achat de laits pour nourrissons, de compléments alimentaires, de dispositifs médicaux ou encore de médicaments vétérinaires via les circuits parallèles ou les réseaux sociaux, en rappelant que ces produits échappent à tout contrôle de qualité et leurs conditions de stockage (température, hygiène) sont souvent incertaines.

Le Spot conclut ainsi en rappelant que la pharmacie demeure l’unique circuit sécurisé et contrôlé à chaque étape de la chaîne de distribution, garantissant ainsi la protection optimale de la santé des nourrissons.