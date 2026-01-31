Tunisie | Bulletin météo pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit une nuit agitée, marquée par de fortes précipitations particulièrement au nord et des vents forts dans la plupart des régions

Selon les dernières prévisions, des nuages denses accompagnés de pluies orageuses couvriront la majorité du pays. Ces précipitations seront particulièrement intenses sur les zones côtières du nord et pourraient atteindre des cumuls importants dans le Nord-Ouest.

​L’INM avertit également contre des vents forts avec des rafales qui toucheront la plupart des régions. Dans le Sud tunisien, ces vents provoqueront des levées de sable et de poussière, réduisant considérablement la visibilité horizontale.

Quant aux températures prévues cette nuit, elles vont varier entre 5 et 10 degrés dans les régions du nord et entre 11 et 14 ailleurs.

Y. N.