Succès historique de MSB | La Tunisie accueille pour la 1ère fois la conférence AACSB Elevate Mena

La Mediterranean School of Business (MSB) a marqué l’histoire en accueillant pour la première fois en Tunisie la conférence AACSB Elevate Moyen-Orient et Afrique du Nord, réunissant pendant quatre jours plus de 100 doyens, doyens associés et responsables de programmes internationaux issus d’écoles de commerce d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

Avec une participation record, supérieure aux éditions précédentes organisées à Dubaï et au Caire, l’événement a confirmé la place de la Tunisie comme acteur incontournable dans le paysage mondial de l’enseignement du management.

«Cet événement reflète qui nous sommes et ce que nous pouvons accomplir ensemble. Je tiens à remercier sincèrement chacun de mes collaborateurs, professeurs et personnel administratif, pour leur confiance et leurs efforts quotidiens afin d’aider notre institution à grandir et à avoir un impact significatif dans notre région», a déclaré Leila Triki, doyenne de la MSB.

Temps forts de la conférence

Pendant deux jours de conférences plénières, de tables rondes et de sessions interactives de haut niveau, les participants ont analysé l’évolution du rôle des business schools face aux transformations technologiques rapides, aux mutations géopolitiques et aux enjeux de durabilité.

Les échanges ont porté notamment sur l’intégration responsable de l’intelligence humaine et artificielle, l’avenir des normes d’accréditation, l’impact de la recherche, la co-création avec les entreprises, l’entrepreneuriat, ainsi que l’équilibre entre diplômes et compétences. Porté par une forte mobilisation d’experts régionaux et internationaux, l’événement a favorisé un dialogue constructif, des collaborations concrètes et des perspectives opérationnelles, confirmant sa place de plateforme de référence pour l’innovation, l’impact et la coopération régionale en matière de formation en management.

Une vision partagée pour l’avenir

En réunissant à Tunis des dirigeants de grandes écoles de management, des représentants du monde économique et des organisations internationales, la conférence Elevate Mena 2026 a permis d’examiner comment l’enseignement du management peut contribuer à bâtir des institutions tournées vers l’avenir et à façonner des sociétés plus inclusives au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

«Elevate Mena s’est affirmé comme un carrefour régional de dialogue et de collaboration, réunissant les acteurs clés de l’enseignement du management. Le choix de la Mediterranean School of Business (MSB) pour accueillir cette conférence s’impose naturellement, puisqu’elle est la première et la seule école de commerce accréditée AACSB en Tunisie et dans toute l’Afrique francophone», a souligné Ihsen Zakri, vice-président Emea Growth and Engagement, AACSB International.

A propos de AACSB International : fondée en 1916, AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of Business) est l’organisme mondial de référence en matière d’accréditation et d’amélioration continue des écoles de commerce. Présente dans plus de 60 pays, AACSB regroupe un réseau de plus de 1 900 institutions, entreprises et organisations engagées à transformer l’enseignement du management. Son accréditation est reconnue comme le standard le plus exigeant au niveau international, garantissant la qualité académique, l’innovation pédagogique et la pertinence des programmes face aux besoins du marché.

A propos de la MSB : créée en 2002 à Tunis, la Mediterranean School of Business (MSB) est une école pionnière en Afrique et dans la région Mena, reconnue pour son excellence académique et son ouverture internationale. Membre de l’Université Méditerranéenne (SMU), MSB propose des programmes de licence, master et MBA accrédités et enseignés en anglais, favorisant une pédagogie interactive et centrée sur l’étudiant. Grâce à son corps professoral international, ses partenariats académiques et ses liens étroits avec le monde des affaires, MSB forme des leaders capables de relever les défis d’un environnement global, innovant et en constante évolution. La recherche constitue également un pilier essentiel de sa stratégie globale, renforçant l’innovation pédagogique et l’impact académique de l’école à l’échelle régionale et internationale.

Communiqué.