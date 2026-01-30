IFT | Projection du film « Promis le ciel », en présence de la réalisatrice Erige Sehiri

L’Institut français de Tunisie (IFT) propose la projection du film « Promis le ciel », en présence de la réalisatrice Erige Sehiri.

L’événement est programmé pour ce samedi 31 janvier à 19h à l’Auditorium de l’IFT et les billets (Tarif : 6 DT) sont en vente à l’accueil de l’Institut et en ligne sur son site web.

—- Résumé —-

Marie, pasteure ivoirienne et ancienne journaliste, vit à Tunis. Elle héberge Naney, une jeune mère en quête d’un avenir meilleur, et Jolie, une étudiante déterminée qui porte les espoirs de sa famille restée au pays. Quand les trois femmes recueillent Kenza, 4 ans, rescapée d’un naufrage, leur refuge se transforme en famille recomposée tendre mais intranquille dans un climat social de plus en plus préoccupant.

Bande-annonce :