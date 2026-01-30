Tunis | Date du procès en appel de Me Ahmed Souab

La date du procès en appel de l’avocat et ancien magistrat Ahmed Souab est désormais connue et a été annoncée par ses proches, ce vendredi 30 janvier 2026.

Ahmed Souab comparaîtra devant la Cour d’appel de Tunis, le jeudi 12 février 2026, sachant que le 31 octobre dernier, il a été condamné en première instance à une peine de 5 ans de prison ferme.

«Ahmed Souab, comparaîtra devant la Cour d’appel de Tunis, après des mois de stagnation de son dossier et une dégradation de son état de santé», indiquent sa défense, en ajoutant : « Il avait été condamné en première instance, en l’espace de 7 minutes, à cinq ans de prison et trois ans de surveillance administrative, lors d’un procès dont Ahmed Souab, sa défense et la presse étaient absents».

Pour rappel, Ahmed Souab a fait l’objet de poursuites pour des «faits à caractère terroriste» et ce après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux où on le voit devant la Maison de l’avocat, à Tunis, lancer aux journalistes : «Les juges ont le couteau sous la gorge», en mimant le geste sur son cou.

Cette métaphore a été interprétée comme une menace, ce que Me Souab nie en affirmant qu’il voulait dire que les juges étaient sous pression…

Y. N.