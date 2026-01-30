​Grand-Tunis | Perturbations de la distribution de l’eau potable

​La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) s’est exprimée ce vendredi 30 janvier 2026, sur les perturbations dans l’approvisionnement en eau potable touchant actuellement plusieurs zones du Grand-Tunis.

​Selon le communiqué de la Sonede précise que le rétablissement de l’approvisionnement se fera de manière progressive et qu’un retour à la normale de la distribution est prévue demain, samedi 31 janvier 2026, à partir de 6h.

​La société n’a pas détaillé les causes techniques de ces perturbations dans son communiqué immédiat, mais elle assure que ses équipes travaillent pour un retour à la stabilité du réseau dans les délais annoncés.

Y. N.