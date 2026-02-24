Affariet Ramadan | Kia propose des offres exclusives

À l’occasion du mois de Ramadan, City Cars, distributeur officiel de la marque Kia en Tunisie, propose à ses futurs clients des avantages exclusifs sur une sélection de modèles thermiques et hybrides.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la marque d’offrir des solutions de mobilité modernes et fiables, adaptées aux attentes du marché. Une occasion privilégiée d’acquérir un véhicule alliant technologie, efficience et sérénité au quotidien.

Modèles thermiques : Kia Picanto, Sonet & Seltos

Profitez d’avantages clients* allant jusqu’à 4 000 DT :

• Remises exceptionnelles pour faciliter l’acquisition de votre Kia préférée;

• Entretiens gratuits pour garantir la longévité et la performance du véhicule ;

• Financement avantageux en partenariat avec Wifak Bank.

Modèles hybrides : Kia Niro & Sorento.

Pour ceux qui souhaitent allier performance et économie de carburant, les modèles hybrides offrent jusqu’à 6 500 DT d’avantages clients* :

• Remises importantes pour un investissement encore plus avantageux ;

• Entretiens gratuits pour rouler en toute sérénité ;

• Financement avantageux en partenariat avec Wifak Bank.

Pour profiter de ces offres exclusives, demandez votre devis dès maintenant :

• kia.tn/landingpage/landing-page-affariyet-ramadan-picanto-sonet-seltos

• kia.tn/landingpage/landing-page-affariyet-ramadan-niro-sorento-hybrides

Ou rendez-vous dans les showrooms Kia les plus proches ou sur Kia.tn.

* Offres valables jusqu’au 31/03/2026, dans la limite des stocks disponibles.

Communiqué.