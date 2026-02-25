Un réseau de trafic de drogue démantelé à Kairouan

Les unités de la Garde nationale ont démantelé, ce mercredi 25 février 2026, un réseau de trafic de drogue opérant dans la délégation de Cherarda à Kairouan.

L’intervention, menée par les unités sécuritaires de la Garde nationale de Kairouan, a ciblé un local servant de base arrière à ce réseau criminel, indique IFM via une source sécuritaire, qui a également annoncé la saisie de 7 kilogrammes de cannabis.

Une somme d’argent importante, fruit de ce trafic, ainsi que deux camions légers, utilisés pour le transport de la drogue, ont également été saisis, ajoute la même source.

Les membres du réseau ont toutefois réussi à prendre la fuite juste avant l’arrivée des forces de l’ordre mais ils ont été identifiés et font l’objet de mandats de recherche.

Y. N.