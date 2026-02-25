Real Madrid – Benfica en direct streaming : Barrages Ligue des Champions 2026

Ce mercredi 25 février 2026 à 21 h00 au mythique Estadio Santiago Bernabéu à Madrid, le Real Madrid accueille le SL Benfica pour le match retour des barrages de la Ligue des champions 2025-26, avec une place en huitièmes de finale à la clé.

Après une courte victoire 1-0 du Real à l’aller à Lisbonne, ce choc européen promet d’être intense, d’autant plus que Kylian Mbappé sera absent sur blessure et que l’équipe madrilène comptera sur Vinícius Júnior, Federico Valverde ou Gonzalo García pour faire la différence. Historiquement, ces deux géants du football européen se sont affrontés à plusieurs reprises depuis les années 1960, avec des confrontations marquantes comme la finale de la Coupe d’Europe 1962 ou le fameux succès de Benfica qui avait surpris les Merengue, et des duels récents où chaque victoire s’est arrachée au prix d’une bataille tactique.

Suivez le match retour Real Madrid Benfica LDC 2026: