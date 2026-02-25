Affaire Daboussi | Ennahdha dénonce les condamnations de Bhiri et Ounissi

Le parti islamiste Ennahdha a fermement dénoncé le verdict rendu, hier, par le tribunal de première instance de Tunis dans l’affaire Jilani Daboussi.

Dans cette affaire, Noureddine Bhiri et Mondher Ounissi qui font partis des principaux accusés, ont écopé chacun de quatre ans de prison ferme, ce que leur parti a qualifié de « verdict préétabli », tout en rappelant que les avocats se sont retirés, hier, de l’audience pour protester contre ce qu’ils considèrent comme une « violation des règles du procès équitable ».

Ennahdha crie l’innocence de Noureddine Bhiri et de Mondher Ounissi en disant s’appuyer sur un rapport d’expertise ordonné par le doyen des juges d’instruction et en affirmant que ce document conclurait que la sortie d’hôpital de M. Daboussi était conforme à son état de santé et aux avis médicaux de l’époque.

Dans son communiqué, le parti a par ailleurs réitéré son appel à la libération de tous les « détenus politiques » et exhorte les organisations de défense des droits de l’homme à se mobiliser contre ce qu’elle qualifie de « dérives judiciaires ».

Y. N.