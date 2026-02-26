Plainte après l’agression du porte-parole du mouvement Haq

Le mouvement Haq a fermement condamné, dans un communiqué publié ce mercredi 25 février 2026, l’agression dont a été victime son porte-parole Chokri Anane.

Ce grave incident s’est produit aux alentours de 11h20 dans le quartier Taïeb Mhiri à Laouina, lorsqu’un groupe de marchands ambulants installés illégalement a encerclé Chokri Anane, qui a été la cible d’insultes et de menaces directes de lynchage en raison de ses prises de position publiques contre l’occupation anarchique de l’espace public.



L’intervention de la propriétaire d’un commerce local lui a permis de se réfugier, avant que la police n’intervienne, ajoute la même source, saluant au passage l’intervention sécuritaire

Une plainte a été déposée, annonce le mouvement qui impute la responsabilité de toute atteinte à l’intégrité de son porte-parole aux agresseurs et qui a appelé les autorités à assurer la protection de Chokri Anan

Le mouvement Haq réaffirme, par la même occasion, sa détermination à poursuivre son combat pour le respect de la loi et la sécurisation de l’espace public, malgré ces méthodes de pressions qu’il qualifie de « gangstérisme ».

Y. N.