Blanchiment d’argent | Trois avocats visés par une enquête

Le Parquet du Pôle judiciaire économique et financier a ordonné, mercredi 25 février 2026, l’ouverture d’une enquête contre trois avocats pour blanchiment d’argent.

C’est ce qu’indique Mosaïque FM, citant une source et en affirmant que selon une source les avocats concernés sont Samir Dilou, Ramzi Ben Dia et Mohsen Sahbani ainsi que le cabinet qui les associe.

Ces derniers sont suspectés de « blanchiment d’argent commis par le biais d’une entente exploitant les avantages offerts par les fonctions et activités professionnelles et sociales, provenant d’évasion fiscale et d’autres délits fiscaux» et à titre conservatoire leurs comptes bancaires ont, par ailleurs, été gelés.

Y. N.