Tunisie | 11 accidents, 7 morts et 7 blessés en une journée !

L’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR) a annoncé, dans son dernier bilan, que 11 accidents ont été enregistrés, ce mercredi en Tunisie, faisant 7 morts et 7 blessés.

Toutefois, selon ce même bilan de l’ONSR publié par l’agence Tap, on note une baisse de 31,91% du nombre d’accidents par rapport à la même période de l’année précédente : Depuis le début de cette année et jusqu’au 23 février courant, 573 accidents ont été enregistrés, faisant 154 morts et 716 blessés sur les différentes routes tunisiennes

La même source ajoute que la vitesse demeure la principale cause d’accidents, avec 141 cas enregistrés depuis le 1er janvier, ayant causé 59 décès et 178 blessés.

L’ONSR a par ailleurs appelé à la vigilance durant le mois de Ramadan et en particulier, les dernières heures précédant la rupture du jeûne.

Y. N.