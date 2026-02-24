Départ de travailleurs tunisiens du BTP vers l’Italie

Le lundi 23 février 2026, l’aéroport international de Tunis-Carthage a vu le départ d’un premier groupe de jeunes Tunisiens vers l’Italie pour entamer une expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP).

Ce départ s’inscrit dans le cadre du programme Thamm Plus – Pour une approche globale de la gouvernance de la migration et de la mobilité de la main-d’œuvre en Italie et en Afrique du Nord.

«Développer des parcours de mobilité légale sûrs, équitables et répondant aux besoins respectifs de nos marchés du travail est au cœur du Partenariat des Talents entre la Tunisie et l’Union Européenne», indique un communiqué de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Qui souligne l’ambition commune aux deux parties de «faire de la migration un levier de développement, plutôt qu’un facteur de vulnérabilité, et bâtir des cadres de coopération gagnant-gagnant qui répondent aux aspirations des jeunes, soutiennent les besoins des économies et reposent sur les principes de solidarité et de responsabilité partagée.»

Le programme est mis en œuvre par l’OIM en partenariat avec l’Associazione Centro Elis, ainsi que l’Association italienne des constructeurs en bâtiment (Ance), en collaboration avec le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MEFP), l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (Aneti), et l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP), sur financements de l’UE et du ministère italien de l’Intérieur.

On espère que tous ces acteurs institutionnels garantiront aux jeunes travailleurs une situation professionnelle stable et digne dans leur pays d’accueil et qu’ils ne se retrouvent pas dans la rue, après que leurs futurs employeurs seraient revenus sur leurs engagements, comme cela est déjà arrivé à certains d’entre eux par le passé.

I. B.