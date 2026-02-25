Solidarité avec Saadia Mosbah | L’ATFD appelle à un rassemblement devant le tribunal

L’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) mobilise la société civile pour soutenir la militante Saadia Mosbah en appelant à un rassemblement ce jeudi 26 février 2026 pour appeler à sa libération.

Dans un communiqué, l’ATFD a lancé un appel pressant à toutes les forces vives du pays, militants et citoyens, pour participer à ce mouvement de protestation et de solidarité avec Saadia Mosbah et pour dénoncer « le harcèlement des défenseurs des droits humains.».

Le rassemblement se tiendra jeudi à partir de 9h devant le Tribunal de première instance de Tunis à Bab Bnet sous le slogan « La solidarité n’est pas un crime ».

Pour l’association, la présence massive des soutiens est essentielle pour « porter la voix de la vérité » et envoyer un message clair de soutien à toutes celles et ceux qui s’engagent pour les droits et les libertés fondamentales en Tunisie», ajoute le communiqué.

« Votre présence est un soutien à la voix du droit et un message de solidarité envers toutes les militantes et défenseures des droits et libertés. » lance encore l’ATFD.

