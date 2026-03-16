Marzouki et Kilani condamnés à 5 ans de prison

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis spécialisée dans les affaires de terrorisme a condamné par contumace l’ancien président Moncef Marzouki et l’ancien bâtonnier Abderrazak Kilani à cinq ans de prison ferme pour incitation à la haine contre l’État.

Selon Diwan FM, citant une source judiciaire, cette même chambre avait récemment prononcé une peine distincte de 22 ans de prison ferme à l’encontre de Marzouki et Kilani pour des infractions du même acabit.

I. B.