Sidi Hassine | La peine de mort pour l’individu ayant tué sa tante

Le verdict est tombé dans l’affaire du meurtre qui avait secoué le quartier de Sidi Hassine, à Tunis. La chambre criminelle du Tribunal de première instance a condamné à la peine capitale l’individu reconnu coupable du meurtre de sa propre tante.

Dès son arrestation le tueur est passé aux aveux, il a indiqué avoir tué sa tante qui l’avait surpris en flagrant délit de vol chez elle. Ce dernier avait volé des bijoux et de l’argent, pouyr financer une traversée clandestine vers un pays européen.

Lors de ses aveux il a affirmé qu’il ne voulait pas tuer sa tante mais a expliqué avoir cédé à la panique et que pour faire cesser ses cris il l’a alors étranglée, causant son décès.

Bien que l’accusé ait affirmé lors de ses auditions qu’il n’avait pas l’intention initiale de donner la mort, la justice a retenu la qualification d’homicide volontaire avec préméditation. En plus du meurtre, le lien de parenté et le contexte de vol ont alourdi la responsabilité pénale du condamné.

Y. N.