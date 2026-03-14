Alerte météo | Pluies, orages et chute des températures dès cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) a émis un bulletin annonçant une dégradation des conditions météorologiques dès la nuit de ce samedi 14 mars 2026.

Des pluies éparses et temporairement orageuses toucheront les régions du Nord-Ouest et du Centre et gagneront progressivement le reste du pays durant la nuit.

L’alerte concerne particulièrement les gouvernorats de Bizerte, Béja et Jendouba, où les quantités de pluie attendues sont particulièrement importantes et seront accompagnées de vents violents sous les cellules orageuses et de chutes de grêle par endroits.

L’INM ajoute que le froid va s’intensifier dimanche avec des pluies sur le Nord, le Centre et localement le Sud. Le Nord-Ouest restera la zone la plus exposée avec des précipitations localement fortes durant la nuit de dimanche à lundi.

Le fait marquant sera la baisse sensible des températures et l’INM prévoit même des chutes de neige durant la nuit de dimanche à lundi sur les hauteurs montagneuses dépassant les 1000 mètres d’altitude.

Pour la journée du lundi 16 mars, la situation météorologique restera instable avec des pluies orageuses persistantes sur la plupart des régions, avec des cumuls localement importants dans le Nord du pays.