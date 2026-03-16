Rejet de la demande de mise en liberté de Lotfi Mraihi

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a rejeté, lundi 16 mars 2026, la demande de mise en liberté de Mohamed Lotfi Mraihi, secrétaire général de l’Union populaire républicaine (UPR) et candidat à la présidentielle de 2019.
Le procès du médecin pneumologue, poursuivi avec d’autres personnes, pour délits bancaires et financiers et blanchiment d’argent, a été reporté au 10 avril, indique Diwan FM, citant une source judiciaire.
Incarcéré depuis le 3 juillet 2024 et condamné, le 19 juillet 2025, à 8 mois de prison pour achat de voix et à une inéligibilité présidentielle à vie, Lotfi Mraihi considère qu’il est un prisonnier politique et qu’il est poursuivi en justice pour avoir critiqué le président de la république, rejetant toutes les charges retenues contre lui.
I.B.
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