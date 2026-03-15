Football | Haissem Hassan opte pour les Pharaons

Des médias égyptiens ont confirmé dimanche 15 mars 2026 que le sélectionneur de l’équipe nationale égyptienne a officiellement invité Haissem Hassan, ailier du Real Oviedo possédant les nationalités tunisienne, égyptienne et française, à ​​rejoindre les Pharaons.

Wassim Ahmed, membre du comité de recrutement des talents égyptiens en Europe au sein de la Fédération égyptienne de football, a expliqué que Hassan avait donné son accord officiel pour représenter l’Égypte et finalisé toutes les formalités juridiques avant son départ pour le Caire à la fin du mois.

Il est à noter que Hassan, né en 2002 à Bagnolet à Paris, est d’origine nord-africaine mixte, avec un père égyptien et une mère tunisienne. Il était pressenti pour jouer pour l’équipe nationale tunisienne, mais qu’après avoir hésité dans le choix de sa nationalité sportive, il semble avoir finalement opté pour l’Egypte, dont l’équipe a la moyenne d’âge parmi les plus élevées en Afrique, et qui a besoin de sang neuf.

Rappelons que l’Egypte et la Tunisie prendront part à la coupe du monde Fifa 2026 qui sera joué aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

I. B.