Raja Yassine Bahri première femme présidente de Beït al-Hikma

Professeure Raja Yassine Bahri a été élue ce samedi 14 mars 2026, à la tête de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts (Beït Al-Hikma), devenant la première femme à diriger cette institution académique.

Raja Yassine Bahri, membre du Conseil scientifique de Beït Al-Hikma, a été élue lors d’une assemblée générale organisée ce samedi 14 mars 2026 au siège de l’Académie

Elle a obtenu 25 voix, devançant le professeur Moncef Ben Abdeljalil (22), le professeur Khaled Ghedira (17) et le professeur Hafedh Abdelmalek (3).

Spécialiste de l’histoire des Morisques et des relations culturelles en Méditerranée à l’époque moderne, Raja Yassine Bahri est professeure de civilisation espagnole à la Faculté des lettres, des arts et des humanités de la Manouba.

Y. N.