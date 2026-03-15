Football | Les 16 arbitres de l’élite sanctionnés par la FTF

La direction nationale de l’arbitrage relevant de la Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé ce dimanche 15 mars 2026 la suspension de 16 arbitres de l’élite pour des durées variables (deux semaines, un mois, jusqu’à la fin de la saison).

Voici la liste des arbitres concernés et de leurs sanctions :

Khalil El Jary suspendu pour deux semaines ;

Seif Ouertani : un mois ;

Aymen Ismail : un mois ;

Amir El Ayadi : un mois ;

Montassar Belarbi : un mois ;

Nidhal Ben Letaief : un mois ;

Houssem Ben Sassi : un mois ;

Nizar Riahi : un mois ;

Amir Horchani : un mois ;

Ferjani Ben Mna : un mois ;

Chedly Charfi : un mois ;

Iheb Ben Kilani : un mois ;

Malek Assili : un mois ;

Houssem Belhaj Ali : jusqu’à la fin de la saison ;

Ahmed Nouira et Rayan Taghourti : pour une durée indéterminée et transfert de leurs dossiers au bureau fédéral.

La suspension entre en vigueur à partir de la date du dernier match dirigé et ayant fait l’objet de litige.

I. B.