Nabeul | Un bus neuf visé par des jets de pierres

Un bus de la Société régionale de transport de Nabeul, récemment mis en service après les nouvelles acquisitions, a été vandalisé vendredi 13 mars 2026 sur la ligne reliant Hammamet à Hammamet-Sud.

Plusieurs vitres ont été brisées sous l’impact des pierres, mettant en péril la sécurité des passagers et du conducteur. Et face à ce nouvel acte d’incivisme, la direction de la Société régionale de transport de Nabeul a immédiatement réagi en chargeant son équipe juridique de déposer une plainte

Le responsable de la société, qui s’est exprimé sur Mosaïque FM ce samedi, a exprimé son amertume, soulignant que ce bus faisait partie des acquisitions récentes de la flotte, destinées à améliorer le confort des usagers. La mise hors service, même temporaire, de ce véhicule impacte directement la qualité de service sur cette ligne très fréquentée.

Un nouvel appel à la responsabilité collective et à la protection des bus et des biens publics a été lancé.

Pour rappel trois mineurs qui ont caillassé un train ont été jugé coupable de dégradation après une plainte déposée par la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) et ont été condamné ​à six mois de placement en centre de rééducation.

Y. N.