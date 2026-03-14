Cinéma | Sofian El Fani sacré aux Japan Academy Awards

C’est une nouvelle consécration qui vient enrichir le palmarès du cinéma tunisien à l’échelle internationale : Sofian El Fani, a brillamment remporté le prix de la meilleure photographie lors de la 49e édition des Japan Academy Awards pour son travail exceptionnel sur le film Kokuhō.

Le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) n’a pas tardé à féliciter l’artiste pour cet exploit, via un communiqué officiel, en saluant le parcours de ce « directeur de la photographie étincelant », et en soulignant que cette distinction n’est pas seulement une victoire personnelle, mais un véritable triomphe pour la Tunisie.

« Ce couronnement est une nouvelle réalisation pour le cinéma tunisien sur la scène mondiale. Il met en lumière, une fois de plus, l’excellence des compétences tunisiennes dans les diverses spécialités cinématographiques. » a ajouté la même source.

Cette victoire aux « Oscars japonais » renforce le rayonnement de la culture tunisienne et prouve que le talent national n’a aucune frontière géographique.

Y. N.