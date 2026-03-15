« Emna », une tortue verte sauvée grâce à la vigilance des pêcheurs (Photos)

​L’association Notre Grand Bleu a annonce, ce samedi 12 mars 2026 le sauvetage d’une tortue verte (Chelonia mydas), espèce particulièrement rare et menacée.

Baptisée Emna, la tortue a été sauvée, hier, d’une capture accidentelle grâce à la réactivité de pêcheurs locaux dans le golfe de Monastir, précise l’association, en remerciant les marins-pêcheurs Rihda Kouki et Lotfi Rahim, qui ont fait preuve d’un civisme exemplaire en signalant immédiatement, en coordination avec Salem Makhlouf, la présence de l’animal pris accidentellement dans leurs engins de pêche.

L’équipe de l’association est intervenue rapidement et a assuré le transfert de la tortue au Centre de soins des tortues marines de l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM), pour y recevoir les soins nécessaires et pour une récupération complète avant de retrouver, dès que son état le permettra, les eaux de la Méditerranée.

Y. N.