La date de l’Aïd El-Fitr annoncée dans plusieurs pays

L’Arabie saoudite vient de confirmer, dans l’après-midi de ce mercredi 18 mars 2026, la date de l’Aïd El-Fitr, annonce l’agence de presse saoudienne

La Cour suprême a ainsi annoncé que vendredi 20 mars 2026 sera le jour 1er jour de l’Aïd el-Fitr, qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadhan.

On notera que le comité chargé de l’observation du croissant au sein du ministère des Affaires religieuses du Qatar a également confirmé que l’Aïd sera célébré vendredi, tout comme Bahreïn ou encore les Émirats arabes unis, la Palestine, le Liban, le Yémen…

Par ailleurs, la commission religieuse composée des principales fédérations musulmanes françaises a suivi la date donnée plus tôt par l’Arabie Saoudite et que la Grande mosquée de Paris a ainsi annoncé que ‘Aïd el-Fitr sera également célébré vendredi 20 mars en France

En Tunisie, l’annonce officielle par le Mufti de la république est attendue demain soir (Nuit du doute) après l’observation du croissant lunaire annonçant le début de l’Aïd El-Fitr.

Y. N.