Météo | Nouvelle baisse des températures cette nuit

Le ciel restera très nuageux, accompagné d’averses éparses, parfois orageuses, sur l’extrême nord du pays, annonce l’Institut national de la météorologie (INM) pour la nuit de ce samedi 28 mars 2026.

La même source prévoit des vents forts au nord et au centre, près des côtes et sur les hauteurs et alerte sur une mer agitée à très agitée pour cette nuit.

Quant aux températures nocturnes, elles marqueront une nouvelle baisse, se situant entre 3°C et 9°C sur les régions ouest du nord et du centre, et entre 10°C et 15°C sur le reste du pays.

Y. N.