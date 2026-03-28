Réunion à Tunis de la Commission militaire mixte italo-tunisienne

«À Tunis, lors d’une rencontre avec le ministre de la Défense nationale de la République tunisienne, Khaled Shili, nous avons examiné les relations entre nos deux nations, dans le cadre plus large des dynamiques de défense et de sécurité en Méditerranée, au Sahel et en Afrique du Nord, zones d’intérêt stratégique pour l’Italie et l’ensemble du continent.»

Ce commentaire a été rédigé par le sous-secrétaire à la Défense, Matteo Perego di Cremnago, en mission en Tunisie où, le 26 mars 2026, accompagné de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, il a eu une rencontre qualifiée de «cordiale et productive» avec le ministre de la Défense nationale.

La réunion, selon un communiqué, représente une importante opportunité d’approfondir le partenariat stratégique entre l’Italie et la Tunisie, une «coopération fondée sur une amitié historique, une confiance mutuelle et des objectifs communs, qui constitue un élément central de la dynamique économique, de défense et de sécurité de la Méditerranée, du Sahel et de l’Afrique du Nord, zones d’intérêt stratégique pour l’Italie et l’ensemble du continent», a souligné le responsable italien.

En marge de la rencontre ce dernier a participé à la vingt-septième réunion de la Commission militaire mixte italo-tunisienne.

Au cours des discussions, l’engagement de l’Italie, notamment dans le cadre du plan Mattei, en faveur d’un modèle de coopération fondé sur des relations d’égal à égal a été réaffirmé.

«La sécurité de l’Italie et de l’Europe est étroitement liée à la sécurité, au développement et à la stabilité de l’Afrique», a souligné M. Perego.